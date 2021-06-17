Три знаки, яким сьогодні потрібно використовувати силу вогню

Напружений день, протягом якого доведеться неодноразово випробовувати негативні емоції, які в результаті призведуть до перманентного стресу. Всьому виною — важка енергетика нинішньої місячної доби, яка буде в буквальному сенсі слова тиснути на мізки. Розсіяти морок і повернутися до світла допоможе відкритий вогонь — ватра, камін або проста свічка.

Сьогодні, 17 червня, використовувати силу вогню для того, щоб очистити будинок і душу, рекомендується представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий ритуал особливо важливий.

Овен (21.03 — 20.04)

Овнам, які — як вогненний знак — обожнюють вогонь у всіх його проявах, і сьогодні не зрадять собі. Поганий настрій вони будуть "лікувати" за допомогою полум'я. Звичайно, найбільше для ролі "цілителя" підійде багаття, який можна розвести з друзями на природі. Головне, використовувати його горіння не тільки як засіб спекти в золі картоплю або посмажити шашлик, а й як психотерапевтичний процес — на наступний день представники знака виявлять, що каменя, що лежить у них на душі останнім часом, більше немає.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви, незважаючи на їхню пристрасть до розмаху в усьому — від жестів до організації домашніх урочистостей, — цього разу обійдуться мінімумом "аксесуарів". Невелика свічка, яку потрібно запалити, коли почне темніти, дозволить їм відволіктися від навколишньої метушні і зосередитися на своєму внутрішньому світі, а точніше, на питанні, яке їм необхідно вирішити. Для цього представникам знака досить буде зосередитися на полум'я і подумати про те, що їх хвилює. Поступово вони припинять не тільки бачити те, що їх оточує, а й сторонні звуки — тільки вони самі і сила вогню.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці — особливо ті з них, хто відчув негативну енергію у власному будинку — можуть звернутися до цілющої сили вогню, щоб очистити його. Для цього потрібно зовсім небагато — невелика, найкраще — куплена в церкві свічка. З нею — зрозуміло, запаленою — потрібно пройти периметром свого житла за годинниковою стрілкою, заглядаючи в кожен — навіть важкодоступний — кут, зупиняючись там, де свічка починає коптити — в такому місці негативної енергії зібралося особливо багато. Провівши такий ритуал, представники знака помітять, що дихати в будинку стало набагато легше.

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