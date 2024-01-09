Три знаки, яким сьогодні потрібно забути про матеріальне

День, коли два життєві початки — духовне і матеріальне — тягнуть людину в різні боки, образно кажучи, догори і донизу. Від того, що вибере кожен із нас, залежить, в який бік людина зверне на черговому життєвому повороті і як надалі розвиватиметься її життя.

Сьогодні, 9 січня, розриватися між духом та матерією доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба буде забути про матеріальне.

Лев

Левам, які, прагнучи зробити кар'єру, останнім часом з головою пішли в роботу, необхідно хоча б ненадовго відволіктися від професійної діяльності та подумати про піднесене: зрештою, все минуще, а душа та її пориви – вічні.

Діва

Дівам як одному з найпрактичніших знаків, що твердо стоять на ногах, особливо важко буде піднятися над суєтою, але саме йому важливіше за все це зробити, якщо, звичайно, його представники не хочуть остаточно загрузнути в життєвій прозі і рутині.

Риби

Рибам, які віддають перевагу небесам над грішною землею, сьогодні не тільки можна, а й потрібно віддатись своєму улюбленому заняттю – витанню в хмарах. Саме воно надасть їм впевненості у собі та забезпечить натхнення, яке необхідне їм як для роботи, так і для особистого життя.

Читайте також: