Три знаки, яким сьогодні потрібно займатися творчістю

День, коли в життя може повернутися минуле, — передусім у вигляді ситуації, яка свого часу не була завершена. Тепер же буде потрібно те, що психологи називають "закрити гештальт" — тобто, раз і назавжди розставити всі крапки над "і" і ніколи більше до цього питання не повертатися. Час також сприятливий для занять творчістю — незалежно від того, чи до неї професійне ставлення, чи вдаються час від часу — заради гарного настрою.

Сьогодні, 22 червня, займатися творчістю потрібно представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них вона принесе особливу користь.

Овен (21.03 — 20.04)

Овни — особливо ті з них, хто має схильність до літературної творчості — давно намагаються написати роман, але поки у них це чомусь не виходить. Сьогодні ж зірки встануть таким чином, що на них нахлине натхнення і вони легко — практично чисто — голки не підточиш — напишуть цілий розділ, а, можливо, і більше. Важко сказати, чи зможуть вони без зупинки здолати весь роман, задум якого давно дозрів у них в голові, але вони точно повірять у свої сили і здійснять те, на що досі навіть не сподівалися.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви — щоправда, переважно ті з них, хто у вільний від роботи і ведення світського життя час люблять займатися рукоділлям — користуючись початком відпускного періоду, візьмуться за створення масштабної речі, яка згодом прикрасить інтер'єр — їхній власний або людини, якій вони її подарують. Наприклад, вирішать пов'язати або вишити скатертину, яка перевершить всі їхні уявлення про розкішні предмети інтер'єру hand made. Звичайно, на потік такі вироби представники знака поставити не зможуть — тоді їм довелося б піти з основного місця роботи, але хвалитися цим твором ніхто їм не заборонить.

Риби (19.02 — 20.03)

Рибам зірки наполегливо рекомендують монетизувати своє хобі, яке цілком може приносити їм не тільки задоволення, що, звичайно ж, важливо, але і дохід, що в наш час теж має велике значення. Досі вони займалися улюбленою справою — шили, в'язали, вишивали, малювали (потрібне — підкреслити), створюючи витончені штучки тільки для себе, своїх друзів і знайомих. Сьогодні ж — з великою часткою ймовірності — відбудеться подія, яка може вивести їх на новий рівень — як творчий, так і матеріальний, не варто упускати таку можливість.

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