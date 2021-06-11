Три знаки, яким сьогодні потрібно зробити перший крок у важливій справі

Стаючи до реалізації проєкту, план якого давно дозрів, головне — діяти без сумнівів і зволікання, оскільки ці почуття можуть не тільки загальмувати, але і звести нанівець будь-які починання. Від зробленого сьогодні першого кроку буде залежати як професійний успіх, так і щастя в особистому житті, тому важливо зробити його правильно — помилка здатна викликати негативні наслідки.

Сьогодні, 11 червня, перший крок у важливій справі рекомендується робити представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них він виявиться особливо важливим.

Лев (23.07 — 21.08)

Леви отримають рідкісний — і вдалий — шанс переступити одразу кілька сходинок кар'єрними сходами, якщо, звичайно, вони не зволікатимуть і почнуть працювати на результат наполегливо і активно. Втім, в лінощах і апатії представників знака навряд чи можна звинуватити — вони цілеспрямовані і честолюбні, мають високу — а часом і завищену — самооцінку, що допомагає їм обіймати високі посади і заробляти цілком пристойні гроші. До того ж самі Леви ні краплі не сумніваються, що заслуговують на все це.

Терези (24.09 — 23.10)

Терезам зірки рекомендують зробити рішучий крок назустріч коханій людині — напевно, досить займатися своїм улюбленим заняттям — коливатися з боку в бік: сьогодні вони впевнені, що жити не можуть без свого партнера, а вже завтра їм здається, що вони цілком можуть без нього обійтися. Але, оскільки перше куди вірогідніше другого, необхідно зробити — або прийняти — пропозицію руки і серця, вирішивши нарешті оформити свої стосунки офіційно. Втративши сьогоднішній шанс на щастя в особистому житті, новий вдасться знайти нескоро.

Риби (19.02 — 20.03)

Рибам, які так люблять витати в хмарах, прийшов час спуститися на землю — на них чекає новий, сприятливий етап в житті, однак, не зробивши перший крок, вкрай важко буде здійснити свої грандіозні — наполеонівські — плани. Найголовніше в цій справі — діяти максимально впевнено, без будь-яких вагань і сумнівів, в іншому разі краще нічого не робити — користі від таких рухів тіла все одно не буде. Не можна також витрачати час на роздуми і кидатися з одного боку в бік — така тактика теж не доведе до добра.

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