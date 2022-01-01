Три знаки зодіаку, яким сьогодні рекомендується стримувати свої бажання

День чистої та цілющої енергетики, яку не варто порушувати злими словами та непорядними вчинками, тому необхідно стримувати свої пориви – бо своїм бажанням, особливо нерозумним, можна легко порушити всесвітню гармонію та викликати невдоволення вищих сил.

Сьогодні, 1 січня, йти на поводі у своїх бажань не варто представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них потурання їм особливо небажане.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, незважаючи на свою доброзичливість, сьогодні можуть відчути, що їм дуже складно спілкуватися з людьми, що оточують їх, оскільки вони дуже сильно їх дратують. Першим бажанням його представників стане бажання дати відсіч усім, хто дозволить собі хоч подивитися на них косо, але зірки не радять їм цього робити. По-перше, на всіх їх все одно не вистачить, а по-друге, так легко можна зіпсувати свою репутацію спокійної і врівноваженої людини.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, які відомі своєю слабкістю до шопінгу, вирішать зробити черговий набіг на найближчі магазини, щоб поповнити свою колекцію одягу, взуття та дрібничок. І той факт, що їхні шафи та антресолі вже не вміщують те, що було куплено раніше і нодягнуто буквально кілька разів, їх анітрохи не бентежить. Тим не менш, зірки наполегливо рекомендують не поспішати виконувати це бажання — воно не покращить представникам знака настрою, а ще більше переповнить шафи.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонів – особливо ті з них, хто схильний підживлювати свою життєву енергію численними фліртами та романами – недаремно називають найкращими коханцями зодіаку. Ось і сьогодні вони захочуть стати активним учасником нової любовної історії, яка здається їм надзвичайно перспективною. Однак людина, на яку впаде їхній вибір цього разу, замість приємних емоцій може принести неприємні, так що краще пройти повз неї.

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