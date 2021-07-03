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Три знаки, яким сьогодні рекомендується уникати спокус

Три знаки, яким сьогодні рекомендується уникати спокус

Getty Images

День, протягом якого не можна витрачати даремно відпущену зірками енергію, — витрачати її потрібно тільки на вирішення важливих, які мають значення насамперед для професійної діяльності, питань. Важливо також протистояти численним спокусам, які в цей час можуть долати кожного з нас — обжерливості, користолюбства, гнівливости, агресивності, лінощів і страху.

Сьогодні, 3 липня, уникати спокус рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них потурання своїм спокусам може виявитися особливо небезпечним.

Телець (21.04 — 21.05)

Тельці, які, як відомо, довго терплять, але, якщо вже впадають в бешкет, то зовсім припиняють себе контролювати, сьогодні якраз будуть перебувати в стані підвищеного збудження. Звичайно, приводи для невдоволення у них будуть — швидше за все, їх виведе з себе хтось із оточення, але ступінь їхнього роздратування перевершить всі можливі межі. Спокуса зірвати свій негатив на оточенні буде великою, але і наслідки виявляться серйозними, тому бажано взяти себе в руки і стримати себе від вияву емоцій.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнята, головною спокусою для яких завжди було користолюбство, не зможуть встояти перед прагненням скупити більшу частину асортименту магазинів, в які зайдуть, благо, умови для цього складуться сприятливі — напередодні вони можуть отримати звідкись несподівану грошову виплату. Чи варто говорити, що велика частина придбаних в такому запалі речей виявляться невдалими, — такими, що не пасують представникам знака, або банально бракованими, так що краще не потурати своїм слабкостям і оминати бутики.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії цілком можуть опинитися під владою такої слабкості, як обжерливість, — до того ж не гурманського, як зазвичай, а звичайнісінького собі всеядного характеру. Як подібне меню позначиться на стані здоров'я, можна передбачити без особливих зусиль — добром раціон нинішнього дня точно не скінчиться. Можливо, варто все-таки якось приборкати своє первісне  прагнення до їжі і обмежити вживання продуктів, особливо шкідливих — це дасть можливість уникнути проблем як зі здоров'ям, так і з зовнішністю: неприборканий апетит навряд чи позитивно відіб'ється на фігурі.

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