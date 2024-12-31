Три знаки, яким сьогодні важливо тримати язик за зубами

День, коли можна – і треба – починати працювати над проєктами, які планувалися та готувалися заздалегідь. У цей час також важливо тримати язик за зубами, не розповідаючи про своє особисте та професійне життя навіть найближчим людям – пристріт і заздрість ще ніхто не скасовував.

Сьогодні, 31 грудня, небажано ділитися своїми планами всім знакам зодіаку, але для трьох із них особливо важливо тримати язик за зубами.

Близнята

Близнят може підвести якість, яка, як правило, їх виручає в будь-яких життєвих ситуаціях: вони стануть жертвою власного товариського спілкування. Прагнучи розповісти оточенню якомога більше цікавих історій, вони вибовкають усі свої секрети, а це неприпустимо.

Діва

Дівам – особливо тим із них, хто давно збирається змінити місце роботи – зірки наполегливо рекомендують активно стати до його пошуків. Головне, доти, доки нова робота не опиниться, як то кажуть, «у руках», не розповідати нікому про те, хто і що їм пропонує.

Риби

Рибам із великою часткою ймовірності може знадобитися допомога друзів, яка прийде одразу ж. Але якщо ті, хто її надасть, ставитимуть запитання, до чого і навіщо це потрібно, краще відповідати ухильно або просто промовчати, якщо, звісно, представникам знака дорога мета, до якої вони прагнуть.

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