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Три знаки, яким сьогодні важливо зберігати спокій

Три знаки, яким сьогодні важливо зберігати спокій

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День, коли закладається фундамент на весь наступний місячний місяць, тому сьогодні не варто ставати до початку будь-якої нової справи — вона буде рухатися повільно, а то і зовсім зупиниться. Тому час краще витратити на складання планів і визначення тактики і стратегії з досягнення цілей, закріплених в її пунктах. Найголовніше в цей час — зберігати спокій і доброзичливо ставитися до оточення.

Сьогодні, 10 червня, зберігати спокій важливо для представників всіх знаків зодіаку, але для трьох із них така поведінка виявиться особливо важливою.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки, які сьогодні будуть схильні до помисливості і сльозливості, цілком можуть постраждати від своїх дій, хоча, на їхній погляд, вони будуть направлені винятково на добру справу — наприклад, на примирення з близькою людиною. Ось тільки тактика, яку вони водночас оберуть, — а нею стануть сльози, істерики і докори, — навряд чи допоможе налагодити взаємини, скоріше, навпаки. Тому, тільки-но виникне необхідність щиро поговорити з близькою людиною, необхідно зберігати спокій.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіонам, у яких на перший план вийдуть робочі взаємини, вкрай важливо зберігати спокій у стосунках із колегами і спілкуванні з начальством. У першому разі вони таким чином можуть зірвати виконання важливого завдання, у другому — налаштують проти себе керівництво, яке знайде спосіб відплатити їм за йоржистість — наприклад, не включить в списки на довгоочікувану премію. Тому сьогодні представникам знака рекомендується поводитися тихіше води і нижче трави, що для них, до речі сказати, завдання не найпростіше.

Водолій (21.01 — 18.02)

Водолії, які і самі точно не знають, коли їх накриє нервове збудження, можуть стати його "жертвою" в будь-який момент: на роботі, вдома і навіть у громадському місці — наприклад, в супермаркеті. Подразником для представників знака може стати буквально все, але в основному, звичайно, їхнє оточення, яке буде поводитися зовсім не так, як їм, Водоліям, того хочеться. Але для них головне — пам'ятати, що їм ніхто нічого не винен, а неадекватна реакція на чужу поведінку — тільки їхні власні проблеми, а значить, треба тримати себе в руках.

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