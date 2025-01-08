Три знаки, яким сьогодні у жодному разі не можна спілкуватися з незнайомцями

День тяжкої комічної енергетики, коли оточення під впливом Місяця стає недоброзичливим, агресивним і навіть відверто ворожим: одне необережне слово – чи погляд – може довести нас до депресії, тому необхідно цуратися негативно налаштованих людей.

Сьогодні, 8 січня, побоюватися оточення необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них спілкування з ним може бути особливо небезпечним – велика ймовірність зустрічі з токсичною людиною.

Телець

Тельці, за всієї своєї запальності, люди відкриті і доброзичливі, і сьогодні вони, схоже, розкриють душу зовсім незнайомій людині, яка не проґавить нагоди в неї «плюнути» – від того, що цей вислів – лише фігура мови, легша представникам знака не стане.

Рак

Раки як найбільш недовірливий і вразливий знак, впадаючи у відчай, шукають, з ким би поділитися своїми проблемами, тому якщо близькі люди вже не можуть їх слухати, вони готові скинути свої таємниці на незнайомців – куди занесе їх цього дня життя, невідомо нікому.

Лев

Леви, будучи людьми широких жестів, не ділять людей на знайомих та незнайомих – вони готові розкрити душу навіть абсолютно чужому. Ну а оскільки представникам знака важко відрізнити токсичних людей від звичайних, зірки рекомендують їм сьогодні нікому не звірятися.

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