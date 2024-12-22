Три знаки зодіаку, яким у ці дні потрібно відмовитися від важливих справ

22-й місячний день, який триватиме майже дві доби, дасть можливість здобути нові знання та виявити нові здібності – зокрема й екстрасенсорні, – на чому і треба зосередитися. А ось займатися важливими справами та ухвалювати серйозні рішення не варто – цей час для них несприятливий.

В ці дні, 22 та 23 грудня, займатися важливими справами не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно відмовитися від цього категорично.

Скорпіон

Скорпіонам захочеться обов'язково щось робити з відчуття протиріччя. І в ці дні – особливо в понеділок – якась внутрішня сила може наполегливо підштовхувати їх до вирішення важливих питань, що може призвести до серйозної помилки.

Козоріг

Козорогам, які не можуть сидіти без діла, необхідність відмовитися від будь-якої роботи дасться нелегко. Але через нетривалий час вони відчують, що байдикування – це не так уже й погано, принаймні воно дає можливість відпочити та відновити сили.

Водолій

Водолії – особливо ті з них, чия діяльність пов'язана з творчістю, – залишившись у ці дні без діла, можуть відчайдушно нудьгувати. І тут представникам знака важливо згадати, що окрім грандіозних проєктів, є ще й повсякденні – рутинні – справи, які за них ніхто не зробить.

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