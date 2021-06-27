Три знаки, яким цими днями не варто копіювати інших людей

У вісімнадцятий місячний день, який триватиме майже два дні, дзеркальним відображенням людини стануть навколишні люди і подіх, що відбуваються з ним. Зроблене раніше добро обернеться добром, а зло — злом, тому дуже важливо поводитися відповідним чином і не ображатися, якщо хтось вкаже на недоліки — кожен із нас заслужив цю критику. Також не варто приміряти на себе роль іншої людини, копіюючи її імідж, світогляд або спосіб життя.

Цими днями, 27 і 28 червня, копіювати інших людей небажано представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке мавпування особливо неприйнятне.

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнята, подвійність яких часто змушує їх змінювати свій погляд на світ, і цього разу не зрадять собі — успішність когось із нових знайомих, якими вони будуть абсолютно щиро захоплюватися, дозволить їм подивитися на світ з їхньої точки зору, яка здасться їм такою, що заслуговує уваги. Згодом виявиться, що чужа думка їм абсолютно не підходить, і вони тільки марно витратять час і сили на спробу жити чужим життям. Представникам знака добре б вчасно згадати, що жити потрібно своїм розумом.

Лев (23.07 — 21.08)

Левам може несподівано спасти на думку примха скопіювати чужий імідж — можливо, їм здасться, що їхній власний зовнішній вигляд не відповідає тій мірі життєвої успішності, до якої вони прагнуть — то чи потрібно приклеїти на одяг ще більше блискіток і стразів, то чи, навпаки, бажано зрізати ті, що вже є. У будь-якому разі представники знака досить швидко переконаються в тому, що звичний одяг подобається їм більше, ніж скопійований у когось, і вони повернуться до власного — перевіреного — гардеробу.

Стрілець (23.11 — 21.12)

Стрільці, незважаючи на притаманну їм волелюбність і відмову від думки так званих авторитетних людей, часто потрапляють під чужий вплив. Як правило, людьми, до яких вони дослухаються, є близькі — наприклад, батьки або кохана людина — саме їх вони вважають такими, що заслуговують довіри. Самі представники знака згодом інакше, як помутнінням розуму, такі випадки не називають, оскільки чужий розум, яким би правильним і розсудливим він не був, все одно не замінить власного, так що не варто "приміряти" його на себе.

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