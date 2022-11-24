Три знаки Зодіаку, бажання яких сьогодні можуть здійснитися

Приємний – у всіх сенсах – і позитивний день, який принесе лише позитивні емоції. Астрологи вважають, що в цей час стають дійсністю будь-які — навіть найсміливіші — мрії і виконуються бажання, які ще вчора здавалися нездійсненними. Головне, їх мати, інакше такий – у всіх сенсах чарівний – день мине марно.

Сьогодні, 24 листопада, заповітні бажання можуть здійснюватись у представників усіх знаків зодіаку, але у трьох із них будь-яка казка стане буллю.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам зірки радять загадувати бажання, винятком є лише думки про світове панування – у такому разі світобудова може не впоратися із завданням, яке поставлять перед ним представники цього сміливого, рішучого та амбітного знака. Втім, усі ці якості дані їм невипадково: того, з чим не впораються вищі сили, вони – з великою ймовірністю – зможуть досягти самостійно.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги у цей конкретний історичний період — втім, як і завжди — мріють про те, щоб більше заробити. Ну а оскільки представники цього знака – люди працелюбні, і для того, щоб отримати бажане, як правило, не шкодують ні часу, ні сил, можна не сумніватися в тому, що всі їхні мрії збудуться. Зірки ж просять їх про одне: не кидатися в нову роботу, як у вир головою, а хоч трохи відпочити.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, які, як відомо, люблять витати в хмарах, мріятимуть тільки про одне — про кохання, і це цілком передбачувано. Ну а оскільки на їхні почуття майже завжди – за рідкісним винятком – відповідають взаємністю, їхнє бажання здійсниться і сьогодні. Головне, для представників знака – хоча б трохи насолодитися товариством коханої людини, а не занурюватись у нові мрії про нездійсненне.

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