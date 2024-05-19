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Три знаки зодіаку, чиї наміри пройдуть сьогодні серйозну перевірку

Три знаки зодіаку, чиї наміри пройдуть сьогодні серйозну перевірку

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

Тихий і спокійний місячний день, протягом якого можна загадувати бажання і просити вищі сили про їх здійснення. Вони, найімовірніше, дослухаються до прохань, але перед цим піддадуть людину перевірці: ті, в чиїх силах здійснити наші бажання, хочуть бути впевненими, що наші наміри серйозні.

Сьогодні, 19 травня, можуть здійснитися бажання представників усіх знаків зодіаку, але три з них повинні будуть пройти перевірку на серйозність своїх намірів.

Близнята

Близнята не вміють стримувати себе у своїх бажаннях і прагненнях – їм потрібно все й одразу, на менше вони не згодні. Але часто отримуючи те, чого прагнули, вони з подивом виявляють, що їм це зовсім не потрібно – зірки відрегулюють відповідність бажання і потреби.

Рак

Раки – один із найбільш навіюваних знаків зодіаку, тому вони часто йдуть на поводі в інших людей, прагнучи отримати те, що є чужою метою. Сьогодні складеться ситуація, завдяки якій у них розплющаться очі – вони зрозуміють, чого дійсно потребують, а чого – ні.

Діва

Діви в глибині душі часто розуміють: те, на чому вони зациклилися, їм зовсім не потрібно, але впертість, яку важко запідозрити в таких холоднокровних людях, не дає їм відмовитися від заявленої мети. На допомогу прийде їхня фірмова практичність – вона змусить відмовитися від тягара.

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