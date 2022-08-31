Три знаки зодіаку, чиї слова чи думки сьогодні матеріалізуються

День, протягом якого потрібно бути особливо уважним не лише до своїх дій та слів, а й думок – вони досить швидко матеріалізуються, тому головне – згодом про них не пошкодувати. Загалом, саме час згадати застереження літературного героя, який говорив: "Бійтеся своїх бажань, вони мають властивість збуватися".

Сьогодні, 31 серпня, можуть матеріалізуватись думки у представників усіх знаків зодіаку, але у трьох із них це станеться практично миттєво.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята часто говорять, зовсім не думаючи про те, як їхні слова – чи побажання – відіб'ються на них самих та навколишніх людях. Згодом вони можуть розкаюватися в скоєному і пошкодувати про сказане, але сильно впадати у відчай не стануть: їхнє легковажне ставлення цьому не сприяє. Але наслідок сьогоднішніх висловлювань може бути надто серйозним, тож краще від них утриматися.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам як наймістичнішому знаку зодіаку зірки рекомендують отримати бажане, трохи почаклувавши – точніше, візуалізуючи картини свого життя, якими вони хотіли б її бачити. Можна не бути скромним і вимагати максимально, головне, представляти події та речі максимально докладно, у найдрібніших деталях – тоді виконання бажання не змусить на себе довго чекати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці мають таку сильну енергетику, що їм достатньо енергійно – на піднесенні – комусь чогось побажати, щоб усе, що вони скажуть, справдилося. Про цю свою здатність представникам знака необхідно пам'ятати завжди, але сьогодні – особливо, а бажати іншим – втім, як і самим собі – необхідне лише добре.

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