Три знаки зодіаку, для яких алкоголь сьогодні – категоричне табу

День призначений для радості та свят з усіма властивими їм атрибутами – зустрічами з друзями, вечірками, алкоголем. Звичайно, в наш час масштаб таких заходів набагато скромніший, ніж зазвичай, але якщо є привід, відсвяткувати його – зокрема, і невеликою кількістю міцних напоїв можна, але не всім.

Сьогодні, 19 вересня, невелика доза алкоголю не зашкодить представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них він – категоричне табу.

Близнята

Близнята знають міру у всьому, і алкоголь у цьому сенсі – не виняток, але сьогодні з ними може статися щось таке, про що кажуть: біс поплутав. Легковажний вчинок, який стане наслідком приймання навіть невеликої кількості алкоголю, виправити, найімовірніше, не вдасться.

Діва

Діви є взірцем стриманості рівно до тих пір, поки не зловживуть алкоголем – у таких випадках вони можуть сказати чи зробити щось таке, про що вже завтра шкодуватимуть – сьогодні для такого ефекту їм буде достатньо незначної дози, від якої потрібно відмовитись.

Стрілець

Стрільці під впливом винної пари, як правило, стають веселими та доброзичливими, але сьогодні щось може піти не так. У них підніме голову пристрасть до скандалів, а на цьому полі мало хто може з ними зрівнятися – результатом може стати розставання з другом чи коханим.

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