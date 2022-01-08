Три знаки зодіаку, для яких алкогольні напої сьогодні є категоричним табу

День, коли люди стають більш чуттєвими та сексуальними, тому на сьогодні можна призначати побачення, пускатися у романтичні пригоди, освідчуватися у коханні, робити пропозиції руки та серця і навіть офіційно оформлювати шлюб. Взагалі, час підходить для будь-якого свята, але з однією умовою: необхідно утриматися від алкогольних напоїв.

Сьогодні, 8 січня, утриматися від алкоголю необхідно представникам усіх знаків зодіаку.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці не схильні до вживання спиртного, але якщо вирішать розслабитися, рідко зупиняються вчасно. Ось і сьогодні, мабуть, маючи на думці продовження свят, представники знака легко можуть захопитися і під впливом винних випарів почати конфліктувати з людьми, які їх оточують, чіпляючись до всіх поспіль — і безневинних, і винних, і особливо в такому разі дістанеться рідним і близьким. Чи варто говорити, що наступного дня їм буде соромно за свою поведінку, тож, можливо, краще не доводити ситуацію до кризи?

Рак (22.06 – 22.07)

Раки як представники знака, який цінує свою репутацію, рідко зловживають алкоголем – вони до нього дуже чутливі, тому добре знають, що наслідків не уникнути. Сьогодні, вживши навіть зовсім небагато, вони можуть стати сльозливими – якщо не сказати істеричними – і дошкулятимуть оточуючим розповідями про своє особисте життя у найдрібніших, не призначених для чужих вух, подробицях. Вранці їм захочеться стерти розмову з пам'яті тих, з ким вони спілкувалися, але слово, як то кажуть, не горобець.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви у разі зловживання алкоголем страждають від так званої "телефонної хвороби": вони починають дзвонити своїм колишнім, яких у них зазвичай не бракує. Про те, що вони давно з ними розлучилися і ті щасливо живуть у нових стосунках, вони пам'ятають лише в тверезому стані, а під впливом міцних напоїв – ось як сьогодні – представники знака про це геть-чисто забувають. Не дивно, що ранкове пробудження принесе неприємні спогади.

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