Три знаки зодіаку, для яких побутові клопоти сьогодні – категоричне табу

В енергії, яка дозволяє зробити билицею будь-яку казку, браку не буде, але користуватися нею зірки радять ощадливо і вдумливо: її легко можна буде витратити на справи, які не мають значення для людини, але через це на щось важливе її вже не вистачить. Цього дня також усе, що пов'язане з духовним світом, переважатиме над світом матеріальним – особливо це стосується побутових справ, які, незважаючи на вихідний, сьогодні – категоричне табу.

Сьогодні, 13 серпня, відмовитися від побутових клопотів необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них не варто навіть думати про них.

Овен (21.03 – 20.04)

Не можна сказати, що Овни люблять домашню роботу, але вміють робити її швидко та якісно. Та ось сьогодні, коли вони вирішать навести вдома лад, щось піде не так: поспіхом вони обов'язково зламають або розіб'ють щось цінне. Тому замість задоволення від чистоти, яка їх оточує, відчуватимуть докори сумління з приводу зіпсованого майна і роздратування через те, що доведеться витрачати гроші на купівлю нового.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви не сприймають домашню роботу як важку повинність – навпаки, для них наведення ладу й затишку – приємна справа, можна сказати, релаксація. Але сьогодні навіть їм краще відмовитися від прання і прибирання, оскільки ці справи принесуть не задоволення, а роздратування та втому. Можливо, вихідний день все ж краще використовувати за призначенням – для відпочинку, тим більше, що сприятливе для цього літо добігає кінця?

Риби (19.02 – 20.03)

Риби люблять, коли навколишній простір сяє чистотою, але водночас не дуже люблять щось для цього робити. Сьогодні їхнє бажання – точніше, небажання – збігатиметься з можливостями, які нададуть їм зірки. Від роботи по дому цього дня однаково нічого путнього не буде, тож якщо представники знака не встигли, хай і неохоче, навести чистоту й затишок учора, сьогодні їм із чистою совістю можна відмовитися від справи, яку вони вважають нудною.

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