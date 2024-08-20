Три знаки Зодіаку, для яких сьогодні алкоголь – категоричне табу

День активного відпочинку, сприятливого для зустрічей з друзями чи родичами, культпоходів у театри та на виставки і навіть застіль, які сьогодні ганебними не вважаються. Зрозуміло, вони передбачають щедріше – ніж в інші дні – частування та присутність спиртних напоїв, але й у тому та в іншому необхідно дотримуватися помірності.

Сьогодні, 20 серпня, знати міру у вживанні алкогольних напоїв необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них міцні напої – категоричне табу.

Овен

Овни відрізняються запальністю і будь-якого іншого дня, але сьогодні їхнє вміння спалахувати як сірник через будь-яку дрібницю – під впливом алкогольних напоїв – збільшиться в рази. В результаті в їхньому оточенні додасться кількість скривджених – точніше, потенційних ворогів.

Діва

Діви під впливом спиртних напоїв відкидають убік властиву їм стриманість і стають надто балакучими. Все б нічого, але хорошого вони в такому разі нікому не говорять, називаючи неприємні речі «гіркою правдою», яка краща за «солодку брехню».

Водолій

Водолії, як найкреативніший, але при цьому безбашенний знак Зодіаку, словами не обмежаться: навіть після невеликої кількості алкоголю їх може, як кажуть у таких випадках, потягнути на подвиги. Звичайно ж, нічого страшного вони не зроблять, але червоніти завтра вранці доведеться.

Читайте також: