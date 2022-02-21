Три знаки зодіаку, для яких сьогодні не існує слова "неможливо"

Дні, коли несподівано можуть владнатися будь-які проблеми та врегулюватися будь-які питання, які до цього здавалися нерозв'язними. До того ж багато в чому чаклунство відбудеться не через допомогу збоку, а завдяки власній кмітливості, наполегливості та силі волі – вам усе буде до снаги.

Цими днями, 22 та 23 лютого, всесильними почуватимуться представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них слова "неможливо" просто не існуватиме.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни почуватимуться всемогутніми в усьому, що стосуватиметься земних – як я прямому, так і в переносному сенсі – справ. Їм виявиться цілком до снаги все, що стосується ремонту — як дрібного, так і капітального, ремонту речей, посадження і пересадження рослин — у цьому сенсі їм не буде рівних. Ті, хто звернеться до них цими днями по допомогу, зможуть тільки дивуватися тому, як у них все добре і спритно виходитиме – чарівники, та й годі!

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, яким від народження притаманні рідкісні дипломатичні дані, цими днями перевершать навіть самих себе: вони зможуть помирити навіть найлютіших і багаторічних ворогів, а вже про людей, які просто посварилися через нісенітницю, і говорити нічого – таке завдання їм до снаги завжди. Найцікавіше, що представники знака не будуть хизуватися результатами своєї миротворчої діяльності: вони це робитимуть не для того, щоб справити на когось враження – так висловлюється їхнє бажання світової гармонії.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії відчують, що їм до снаги виконувати бажання: так, взявшись за будь-яку – навіть дуже складну – справу, вони зможуть показати майстер-клас, досягнувши бажаного результату на всі сто відсотків. Навколишнім залишиться тільки дивом дивуватися щодо того, як їм це вдається — може навіть здасться, що без частки магії тут не минулося. Насправді це спричинено силою їхньої уяви, яка цими днями зашкалюватиме.

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