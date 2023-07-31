Три знаки зодіаку, до яких сьогодні близькі люди можуть повернутися неприємним боком

Нинішній день – не найпростіший для людської психіки: до численних випробувань потрібно підготуватися заздалегідь. Також оскільки будь-яке зло, що живе в наших душах, вийде на поверхню, кожен із нас може показати людям навколо своє справжнє обличчя, мимоволі знявши маску, яку звик надягати на себе для спілкування з іншими. Велика ймовірність того, що навіть близькі люди виявляться зовсім не такими, якими ми звикли їх бачити.

Сьогодні, 31 липня, представники всіх знаків зодіаку можуть зробити несподівані відкриття щодо близьких людей, але для трьох із них вони стануть неприємними.

Трепетні Раки (22.06 – 22.07), для яких родина і близькі люди – найважливіша життєва цінність, вкрай болісно ставляться до будь-якого негативу з їхнього боку. Саме тому сьогодні, дізнавшись про те, що хтось із сім'ї приховує від представників знака щось важливе, вони сприймуть цю їхню поведінку як зраду. Їхня реакція – сльози й істерики – не змусить на себе довго чекати, але, можливо, не варто витрачати нерви – однаково доведеться миритися.

Товариські й доброзичливі Стрільці (23.11 – 21.12) часто довіряють тим, кого вважають друзями, і покладаються на них беззастережно, тому будь-яку зраду з їхнього боку сприймають як трагедію. Але треба віддати належне представникам знака: швидко впадаючи у відчай, вони так само швидко отямлюються, пробачаючи недоброзичливця, який прикидається другом, але найчастіше назавжди викреслюючи його зі свого життя.

Креативні і творчі Водолії (21.01 – 18.02) часто діляться ідеями, які хочуть втілити в життя, з людьми зі свого оточення, а потім дивуються з того, що моторніші колеги роблять це раніше, ніж вони самі. Сьогодні з представниками знака цілком може статися щось схоже, але замість того, щоб обурюватися і страждати, зірки рекомендують їм зробити висновки й менше базікати про ще нереалізовані проєкти.

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