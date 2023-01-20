Три знаки Зодіаку, до яких сьогодні може прилетіти бумеранг

День, коли будь-які події будуть логічним наслідком попереднього життєвого періоду – точніше, вчинків і навіть думок, які людина припускала в цей час. Саме в такі дні найчастіше прилітає бумеранг, який несе нагадування про нашу поведінку — як погану, так і хорошу: у першому випадку вона виявиться попередженням і навіть покаранням, а в другому — подякою.

Сьогодні, 20 січня, бумеранг може відвідати представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них зустріч із ним особливо важлива.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята роблять добро винятково самим собі – у них занадто багато потреб та бажань, щоб витрачати час та сили на інших. Проте іноді – на хвилях гарного настрою, що переходить в ейфорію – вони цілком можуть облагодіювати когось із оточення. Не дивно, що ті захочуть їм віддячити, що виявиться повною – і приємною – несподіванкою для представників знака.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, ніде правди діти, іноді дозволяють собі непристойні вчинки стосовно оточення, особливо якщо вони вважають, що ті мають чимось, що за правом має належати їм. У такому разі, на думку представників знака, відібрати це не гріх. Ось тільки у вищих сил може бути з цього приводу свій погляд, і вони відповідним чином надійдуть з ними самими.

Козоріг (22.12 – 20.01)

У Козорогів, незважаючи на масу позитивних якостей, є і негативні, одна з яких – скупість. І якщо останнім часом вони пожаднували і не дали нужденній людині того, що вона у них просила, те саме може сьогодні статися і з ними. Вищі сили сподіваються, що таким чином зможуть навчити представників знака бути щедрішими та чуйнішими.

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