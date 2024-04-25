Три знаки зодіаку, до яких сьогодні може прилетіти бумеранг

День, який не має чіткого енергетичного «забарвлення»: те, який заряд він нестиме – позитивний чи негативний – залежить лише від самої людини, точніше від її колишніх заслуг. Ті, хто зробив комусь добро, отримають його у відповідь, і – навпаки.

Сьогодні, 25 квітня, навколишній світ стане дзеркалом для представників усіх знаків зодіаку, але до трьох із них може прилетіти бумеранг.

Телець

Тельці рідко ображають оточення, але якщо таке відбувається, моральна травма, яку вони примудряються завдати, виявляється більш ніж серйозною. Чи варто дивуватися, що сьогодні хтось вирішить образити їх, але вони можуть цього уникнути, якщо відмовляться спілкуватися з неадекватними людьми.

Рак

Раки роблять добрі справи, зовсім не розраховуючи на «зворотній зв'язок», тим приємніше їм буде отримати відповідний бумеранг. Щоправда, прилетить він не від того, кого вони облагодіювали, а від зовсім іншої людини, але саме так працює закон Всесвіту.

Діва

Діви, незважаючи на свою холодність і зовнішній спокій, схильні до сильних пристрастей, які часто виражаються в судженнях – часом досить різких – на адресу людей із оточення. Сьогодні якась чутка чи плітка про них самих досягне їхніх вух – можливо, це стане для них уроком.

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