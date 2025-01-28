Три знаки зодіаку, до яких сьогодні може прилетіти бумеранг

День, коли будь-які події будуть логічним наслідком попереднього життєвого періоду – точніше, вчинків і навіть думок, які людина припускала в цей час. Саме в такі дні найчастіше прилітає бумеранг, що несе нагадування про нашу поведінку – він виявиться або попередженням та покаранням, або подякою за зроблене добро.

Сьогодні, 28 січня, бумеранг може відвідати представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них зустріч із ним особливо важлива.

Близнята

Близнята роблять добро винятково самим собі – у них занадто багато потреб та бажань, щоб витрачати час та сили на інших. Тим не менш, іноді вони цілком можуть облагодіювати когось із людей із оточення – не дивно, що ті захочуть їм віддячити.

Діва

Діви час від часу дозволяють собі непристойні вчинки стосовно оточення, особливо, якщо вони вважають, що воно має щось, що за правом має належати їм. Не дивно, що – ось як сьогодні – відповідним чином вчинять із ними самими.

Козоріг

У Козорогів, незважаючи на масу позитивних якостей, є і негативні, одна з яких – скупа. І якщо останнім часом вони пожаднували і не дали нужденній людині того, що вона у них просила, те саме може сьогодні статися і з ними самими.

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