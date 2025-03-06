Три знаки Зодіаку, до яких сьогодні може прилетіти бумеранг

Приємний у всіх відносинах день, протягом якого, проте, не можна розслаблятися: важливо пам'ятати про те, що будь-який злий вчинок відіб'ється на кармі, так що діяти треба, керуючись виключно добрими намірами – інакше може прилетіти бумеранг.
Сьогодні, 6 березня, керуватися добрими намірами необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але до трьох із них, якщо вони не дослухаються до рекомендації, може прилетіти бумеранг.
Овен
Овни часто потрапляють у неприємні ситуації через запальність, якої не можуть позбутися. їм упертості. Ось і сьогодні, образивши когось із оточуючих їх людей, вони можуть відразу отримати те, на що ніяк не розраховую, а точніше – своє власне образу назад.
Телець
Тільці відчують, що не можуть стримати емоції та стануть по-справжньому небезпечними для оточуючих. Найнеприємнішим для представників знака в даному випадку виявиться той факт, що все, що вони сьогодні дозволять собі на адресу інших людей, незабаром повернеться до них.
Діва
Діви часто демонструють оточуючим холоднокровність, але на самому душі в них вирують справжні бурі, які можуть завдати шкоди оточуючим, особливо якщо вони починають будувати плани помсти, але в такому випадку їм варто пам'ятати, що закон бумерангу не тільки існує, а й працює.
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