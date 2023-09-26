Три знаки зодіаку, до яких сьогодні прилетить бумеранг

Девізом сьогоднішнього дня можна назвати народну мудрість, яка говорить: «Що посієш, те й пожнеш». Який би вчинок не зробила людина, вона практично миттєво отримає аналогічну відповідь, тому діяти необхідно обережно та обачно.

Сьогодні, 26 вересня, «пожати» те, що «посіяли», зможуть представники всіх знаків ззодіаку, але трьом із них необхідно бути особливо готовими до прильоту бумеранга.

Овен

Овни, для яких невластива обережність, рідко думають про те, що роблять, особливо якщо – як сьогодні – перебувають під впливом емоцій. Горе тому, хто зачепить їх, коли вони перебувають у такому стані, але сьогодні представники знака першими пошкодують про свою нестриманість, оскільки блискавично отримають відповідь.

Рак

Раки люблять робити добрі справи, часом жертвуючи своїми власними інтересами. Треба визнати, що їм досить рідко за це дякують, але сьогоднішній день стане в цьому сенсі приємним винятком: бумеранг добра, який вони запустять, дуже швидко – як і належить – повернеться до свого «господаря».

Козоріг

Козороги, як правило, скупі на будь-який прояв емоцій, але це не означає, що вони не можуть «вколоти» співрозмовника, який чимось їм не догодив. Водночас холоднокровність, яку їм вдається зберігати, робить їхнє зауваження ще більш образливим. Але сьогодні представникам знака випаде гідний суперник, який відповість їм адекватно.

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