Три знаки зодіаку, до яких сьогодні прилетить їхній персональний бумеранг

День, який на наочному прикладі покаже нам, що в нашому житті не буває нічого несподіваного й випадкового – все зумовлено нашими вчинками, скоєними в минулому – як віддаленому, так і недавньому. Зазвичай саме в такі дні ми "пожинаємо" те, що "посіяли" – як добре, так і погане.

Сьогодні, 22 вересня, зібрати "врожай" того, що було "посіяно", зможуть представники всіх знаків зодіаку, але до трьох із них прилетить їхній персональний бумеранг.

Телець

Тельці останнім часом дуже сильно напартачили у стосунках з близькою людиною: то вони сварилися з нею, то мирилися, але потім, мабуть, вирішили, що недостатньо з'ясували стосунки, тому не варто дивуватися, якщо цього разу партнер захоче не помиритися, а розлучитися.

Близнята

Близнята зазвичай не цінують близьких людей – чи то їхню родину, чи друзів, – сприймаючи знаки їхньої уваги як звичну річ, а, отже, таку, що не варта подяки. Схоже, комусь з оточення набридне задовольняти представників знака, і вони підуть.

Терези

Терези, хоча про це й не заведено говорити, легко зраджують тих, кого люблять: здавалося б, ще вчора в їхніх стосунках із близькою людиною все було добре, а вже сьогодні вони можуть розвернутися на 180 градусів і піти до когось іншого – перш ніж так вчинити, варто гарно подумати.

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