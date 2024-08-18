Три знаки зодіаку, головною якістю для яких є терпіння

День, коли дуже важливо зберігати внутрішній баланс, не дозволяючи психологічним "терезам" переважувати в якийсь – особливо негативний – бік. Оскільки головними збурювачами спокою зазвичай є люди навколо, важливо ставитися до їхніх витівок – навіть найобурливіших – з максимальним терпінням.

Сьогодні, 18 серпня, піклуватися про внутрішню рівновагу необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо виявляти терпіння.

Овен

Овни – не найтерплячіший знак зодіакального кола, тому для них дуже важливо стримувати себе й будь-якого іншого дня, але сьогодні – особливо. Не варто спалахувати, наче сірник, від будь-якого безглуздого жарту, який хтось дозволить собі на їхню адресу – краще проігнорувати його.

Телець

Тельці вирізняються терпінням саме до тієї миті, поки хтось всерйоз не виведе їх із себе, тоді вони цілком можуть влаштувати будь-кому "Варфоломіївську ніч". Оскільки у такого сплеску емоцій бувають негативні наслідки, краще все ж виявити терпіння і стриматися.

Діва

Діви більшу частину свого життя проводять у спокійному, врівноваженому стані, який дає збій, коли хтось із ними не погоджується. Сьогодні таких опонентів виявиться багато, тому необхідно озброїтися терпінням – однаково всіх у суперечці не переможеш.

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