Три знаки зодіаку, головною якістю для яких є терпіння

День, коли дуже важливо зберігати внутрішній баланс, не дозволяючи психологічним "терезам" переважувати в якийсь – особливо негативний – бік. Оскільки головними збурювачами спокою зазвичай є люди навколо, важливо ставитися до їхніх витівок – навіть найобурливіших – з максимальним терпінням.
Сьогодні, 18 серпня, піклуватися про внутрішню рівновагу необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо виявляти терпіння.
Овен
Овни – не найтерплячіший знак зодіакального кола, тому для них дуже важливо стримувати себе й будь-якого іншого дня, але сьогодні – особливо. Не варто спалахувати, наче сірник, від будь-якого безглуздого жарту, який хтось дозволить собі на їхню адресу – краще проігнорувати його.
Телець
Тельці вирізняються терпінням саме до тієї миті, поки хтось всерйоз не виведе їх із себе, тоді вони цілком можуть влаштувати будь-кому "Варфоломіївську ніч". Оскільки у такого сплеску емоцій бувають негативні наслідки, краще все ж виявити терпіння і стриматися.
Діва
Діви більшу частину свого життя проводять у спокійному, врівноваженому стані, який дає збій, коли хтось із ними не погоджується. Сьогодні таких опонентів виявиться багато, тому необхідно озброїтися терпінням – однаково всіх у суперечці не переможеш.
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