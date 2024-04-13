Три знаки зодіаку, на які чекає щаслива зустріч із близькою людиною

Нинішній день астрологи – і вони мають на те підстави – вважають найщасливішим у місячному календарі: він принесе приємні події кожному з нас. У когось вони виявляться більш значущими і масштабними, у когось – менше, але поза увагою зірок та світил не залишиться ніхто.

Сьогодні, 13 квітня, приємні події чекають на представників усіх знаків зодіаку, але лише три з них можуть розраховувати на щасливі зустрічі.

Рак

Ракам вдасться об'єднатися зі своєю сім'єю – любими людьми, з якими з різних причин, їм доводилося жити порізно. Тепер вони зможуть не тільки зустрітися з ними, а й – як раніше! — почати жити разом, що дуже важливо для представників знака.

Терези

Терези, які давно нічого не знали про кохану людину, і вже припускали найгірше, не тільки зможуть дізнатися, що з нею все добре, а й матимуть змогу зустрітися з нею. Значення цієї події у житті представників знака переоцінити неможливо: їхнє життя зміниться на краще.

Козоріг

Козорогів – принаймні тих із них, хто з якоїсь причини самотній – очікує воістину доленосна зустріч із людиною, яка стане супутником їхнього життя надовго, а, можливо, й назавжди. Головне для представників знака – відволіктися від роботи та подивитися навколо.

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