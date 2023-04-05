Три знаки зодіаку, на які сьогодні чекає фінансовий успіх

День, коли можна розпочинати втілення в життя будь-яких – навіть найскладніших – ідей. Головне – почати їх реалізовувати, а необхідні для роботи умови складуться найсприятливішим чином. Особливо вдалим виявиться вирішення фінансових питань – у матеріальній сфері все відбуватиметься начебто за помахом чарівної палички.

Сьогодні, 5 квітня, вирішувати фінансові питання можна представникам усіх знаків зодіаку, але на трьох із них чекає особливий успіх.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, які через свою двоїстість складно знаходять порозуміння з бізнес-партнерами, для ділових переговорів мають вибирати особливий час – коли вони врівноважені і максимально налаштовані на пошук консенсусу. Схоже, сьогодні саме такий день, тому на нього можна – і потрібно – призначати важливі зустрічі, вони завершаться успіхом – зокрема фінансовим.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези досягнуть серйозних успіхів у питаннях купівлі-продажу, тому ті, чия професія так чи інакше пов'язана з цим видом діяльності, можуть сміливо закуповувати нову порцію товару – він у них не залежиться. Успіх чекає і на тих представників знака, які вже зневірилися продати або – навпаки – купити нерухомість, у будь-якому разі вони можуть розраховувати на вигоду.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги дуже обережно ставляться до кредитів і позик – вони не вважають за потрібне сплачувати відсотки. Однак сьогодні той день, коли складуться сприятливі умови для позики, тож можна, нічого не побоюючись, оформити її в банку. Хтось на ці гроші орендує торгову точку, в якій можна буде реалізовувати товари власного виробництва, а хтось – закупить за вигідною ціною матеріали для творчості.

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