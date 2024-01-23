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Три знаки зодіаку, на які сьогодні чекають несподівані зустрічі

Три знаки зодіаку, на які сьогодні чекають несподівані зустрічі

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

День, коли у наше життя – хочемо ми того чи ні – вторгається минуле. Найчастіше в такий час, здається, сама доля приводить до нас людей, із якими ми давно не зустрічалися. Водночас далеко не всіх ми – з різних причин – раді бачити, але тут уже, як кажуть, нас ніхто не запитує – отже, настав час розставити у стосунках із ними крапки над «і».

Сьогодні, 23 січня, минуле вторгнеться у життя представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них варто очікувати несподіваних зустрічей.

Овен

Овни люблять згадувати перше кохання – як правило, подорож у минуле заспокоює їх і робить сентиментальними. Сьогодні картини з минулого набудуть для них реальних рис у вигляді людини, яка, хоч і з'явиться несподівано, одразу ж прибере їх до рук, начебто вони розлучилися вчора.

Лев

Леви, будучи вогненним знаком, завжди спрямовані у майбутнє, але це не означає, що до свого минулого вони байдужі – вони ніколи не відмовляються зустрітися зі старими друзями та згадати пережиті ними колись приємні моменти – сьогодні така можливість їм несподівано випаде.

Риби

Риби, які пам'ятають усіх, у кого були закохані вони і хто був закоханий у них, знають, що це далеко не завжди одні й ті самі люди. Сьогодні велика ймовірність зустрітися з людиною, яка страждала від нерозділеного кохання до представників знака і докучала своєю увагою – навряд чи таке побачення їх потішить.

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