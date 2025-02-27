Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть страждати від маній

Один із найскладніших місячних днів, коли людина перебуває під найсильнішим пресингом негативу. Він може набути різних форм – від нудьги і депресії до справжньої манії, від якої в такі дні здатний постраждати навіть спокійні й урівноважені люди, не кажучи вже про тих, чия психіка, як кажуть фахівці, є рухомою.

Сьогодні, 27 лютого, психічні манії можуть здолати представників усіх знаків зодіаку, але троє з них можуть постраждати від них особливо сильно.

Близнята

Близнята зіткнуться з нав'язливим станом, у якому перебувають дуже часто: він полягає в їхньому вмінні роздвоюватися, стаючи то однією, то іншою людиною. Можливо, фахівці-психологи назвали його біполярним розладом, у народі ж про нього говорять: двоїстість натури.

Діва

Діви, схиблені на чистоті, своє прагнення до ладу манією не вважають, але сьогодні вона може вийти з-під контролю і стане нав'язливим станом. На щастя, до вечора бажання відмивати все до блиску повернеться у вихідний – більш-менш нормальний – стан.

Скорпіон

Скорпіони часто заганяють свої переживання вглиб, недарма вони вважаються одним із найдепресивніших знаків зодіаку. Не дивно, якщо сьогодні їм доведеться познайомитись із манією переслідування. На щастя, вже завтра неприємний стан розсіється, тож треба трохи потерпіти.

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