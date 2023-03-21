Три знаки зодіаку, на які сьогодні чекає доленосна зустріч

День різких емоційних контрастів, протягом якого можна буде випробувати повний спектр почуттів та відчуттів – від безнадійності та відчаю до радості та повного задоволення життєвими обставинами. Найприємнішою подією цього дня стане зустріч, яку згодом із повним правом можна буде називати доленосною.

Сьогодні, 21 березня, важлива зустріч чекає на представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вона стане по-справжньому доленосною.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – принаймні ті, хто поки що не зробив це, – зустрінуть свою долю там, де вони дуже люблять бувати – наприклад, на театральній прем'єрі чи модному показі. Оскільки на таких заходах представники знака, як правило, мають максимально елегантний та стильний вигляд, вони привернуть до себе увагу представників протилежної статі, серед яких виявиться той, хто стане їхньою другою половинкою.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви надто обережні – і навіть гидливі – для того, щоб знайомитися на вулиці, але сьогодні астрологи радять представникам знака відкинути упередження та звернути увагу на людину, з якою вони зіткнуться – у буквальному значенні цього слова – наприклад, у дверях супермаркету. Велика ймовірність, що її доля призначила їм у другі половинки.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги як головні трудоголіки зодіаку і долю зустрінуть на роботі – недивно, якщо зважити на те, що вони майже ніде більше не бувають. Важко сказати, як саме претендент на їхнє серце, а згодом і руку з'явиться поряд – він може виявитися як діловим партнером, так і новим співробітником. Головне, що ця зустріч виявиться доленосною.

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