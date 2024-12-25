Три знаки зодіаку, на яких чекає розмова про стосунки із коханою людиною

День активних дій та рішучих вчинків, сприятливий для починань будь-якої якості, але оскільки йдеться про святковий день, то, найімовірніше, вони будуть особистими. Можна освідчуватися в коханні, робити – і приймати – пропозиції руки та серця, а також призначати дати заручин та весілля.

Сьогодні, 25 грудня, розбиратися у своєму особистому житті належить представникам усіх знаків зодіаку, але на трьох із них гарантовано чекає розмова про стосунки із коханою людиною.

Телець

Тельцям зірки радять – хоч би заради свята – помиритися з коханою людиною, з якою вони примудрилися посваритися напередодні. Цікаво, що їм і робити для цього нічого не доведеться, — достатньо прийняти зроблену нею пропозицію поговорити, а там все складеться саме собою.

Лев

Леви – особливо ті з них, чий статус взаємин досі невизначений, цілком можуть одержати пропозицію оформити їх офіційно. У такому разі їм навіть вередувати не варто – вони з коханою людиною так давно і добре знайомі, що достатньо відповісти згодою.

Водолій

Водоліям – щоправда, переважно тим, хто давно перебуває у міцних та щасливих стосунках – необхідно влаштувати коханій людині приємний святковий сюрприз. Оскільки після довгих років у шлюбі романтика в ньому поступово почала вислизати, необхідно зробити акцент саме на ній.

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