Три знаки зодіаку, на яких чекає зовнішнє перетворення

День внутрішньої та зовнішньої трансформації, протягом якого Попелюшка може перетворитися на принцесу. Втім, процес перетворення може торкнутися і будь-яких інших питань – як професійних, так і побутових, але чарівні метаморфози, які відбудуться з прекрасними дамами, виявляться неперевершеними – Новий рік необхідно зустрічати у всеозброєнні.

Сьогодні, 31 грудня, зовнішнє перетворення чекає на представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них воно виявиться справді чарівним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, мабуть, є найстильнішим знаком зодіаку: вони завжди одягнені у світлі останніх тенденцій і мають вигляд як із картинки модного журналу — речі до свого вбитого гардеробу вони везуть зі всіх країн світу, в які їх закидає доля. А ось косметикою вони найчастіше нехтують, вважаючи, що й так гарні – своєю "природною красою". Сьогодні їм важливо звернутися до фахівця — він підбере їм непомітний макіяж, який допоможе створити неповторний образ.

Леви (23.07 – 21.08)

Леви люблять ходити по магазинах, купуючи розкішні — воістину королівські — вбрання, які потім показують на публіці. Нестачі в модному одязі у них не спостерігається, а ось в інших способах прикрашання у них часом спостерігаються серйозні проблеми — пофарбовані в рудий колір локони та бірюзові тіні йдуть, на жаль, далеко не всім. Чому б представникам знака сьогодні не відвідати перукаря та візажиста, які зроблять із представниць знака справжніх красунь?

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, що тяжіють до вільної комплектації речей під час створення образу, часто схожі на представників бомонду, що підходить далеко не для всіх ситуацій. Цього дня зірки наполегливо рекомендують — хоча б на якийсь час — відмовитися від дерев'яного намиста, олов'яних кілець та браслетів, а також блузок у стилі бохо та циганських спідниць, замінивши їх на більш строгі предмети гардеробу. Класика доречна завжди і скрізь, тому враження, справлене на оточення, виявиться воістину карколомним.

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