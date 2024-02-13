Три знаки зодіаку, на яких сьогодні можуть тиснути близькі люди

День, коли зло намагається здолати добро на всіх рівнях життя, тому негатив може виходити навіть від найближчих людей, які люблять або хоча б прихильно ставляться до нас.

Сьогодні, 13 лютого, здійснювати негативний вплив близькі зможуть на представників усіх знаків зодіаку, але на трьох із них вони тиснутимуть особливо сильно.

Рак

Раки через свою піддатливість насилу опираються чужому тиску, особливо якщо це стосується близьких людей – їм представники знака не можуть відмовити ні в чому. Однак сьогодні тиск може виявитися таким сильним, що викличе протидію навіть у них – незважаючи на їхню зговірливість та безвідмовність.

Терези

Терезам, які самі ухвалюють важливе рішення насилу, в особливо складних випадках потрібна дія збоку, що дозволяє підштовхнути їх до важливого кроку. Сьогодні воно може виходити від будь-кого, але дослухаються представники знака тільки до того, кому довіряють.

Козоріг

Козороги можуть здаватися суворими, сухими і незговірливими, але це позірне враження — в глибині душі вони набагато добріші, ніж про них думає оточення. Тиск, який на них справлятиме хтось із близьких, буде наполегливим, але ласкавим – прекрасний спосіб домогтися від них, чого завгодно.

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