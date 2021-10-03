Три знаки зодіаку, проблеми яких сьогодні вирішаться, як за помахом чарівної палички

Три знаки зодіаку, проблеми яких сьогодні вирішаться, як за помахом чарівної палички

Дивовижний і магічний день, коли з багатьма з нас будуть відбуватися справжні дива. Відкриються секрети, які з часом дозволять досягти серйозних життєвих і професійних вершин. Припинять бути таємницею прийоми, що допомагають якісно поліпшити життя.

Сьогодні, 3 жовтня, проблеми будуть легко вирішуватися у багатьох з нас, але у представників трьох знаків зодіаку це станеться, як нібито за помахом чарівної палички.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці можуть розраховувати на талан у всіх життєвих сферах, але — за однієї умови: сьогодні необхідно думати не про матеріальне у вигляді хліба насущного, а про духовне і високе — релігію, науку або культуру. В такому разі Всесвіт вирішить, що настільки високоморальна і інтелігентна людина гідна різних благ.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки легко вирішать будь-які проблеми самі, точніше, на них зійде осяяння, якщо їм вдасться усамітнитися і зосередитися на своєму внутрішньому світі. Завдання виявиться не таким простим, як може здатися на перший погляд — навколишні будуть наполегливо вимагати вашої уваги, тому важливо знайти спосіб закритися від них хоча б на час.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам варто дотримуватися принципу "порятунок потопельників — справа рук самих потопельників": будь-які дива вони сьогодні зможуть зробити, якщо не зледарюють і, засукавши рукава, візьмуться за роботу. Що ж стосується долі, то вона побалує їх вдалим збігом обставин — все, за що вони візьмуться, приведе їх до успіху.

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