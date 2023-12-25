Три знаки зодіаку, в яких може виникнути відчуття дежавю

День, коли в наше життя повертається минуле. Воно може набувати різних проявів, починаючи від зустрічі з давно забутими людьми і закінчуючи спогадами, що несподівано нахлинули. Одним із таких варіантів буде відчуття дежавю.

Сьогодні, 25 грудня, зустріч із минулим чекає на представників усіх знаків зодіаку, але три з них матимуть яскраве відчуття дежавю.

Лев

Левам від самого ранку здаватиметься, що щось схоже з ними вже відбувалося – причому відчуття буде настільки сильним, що вони якоїсь миті не зможуть відрізнити минуле від сьогодення. Найімовірніше, причина такого емоційного стану – в банальній втомі. Їм треба знайти час для відпочинку.

Терези

Терези можуть відчути магічний ефект дежавю у найпростіших – життєвих – ситуаціях, що стане для них способом проаналізувати процеси, які йдуть в їхньому житті, і знайти вихід із ситуації. Достатньо згадати про те, як вони вирішували такі проблеми в минулому, – і вихід буде знайдено.

Стрілець

Стрільці, відповівши на дзвінок людини з минулого, про яку давно нічого не знали, відчують, що щось схоже з ними вже відбувалося. Цілком можливо, що в такий спосіб життя радить їм дати цим стосункам ще один шанс – велика ймовірність того, що цього разу вони складуться вдало.

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