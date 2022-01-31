Три знаки зодіаку, у яких сьогодні можуть розвинутись манії

Темна – або, як її називають астрологи, сатанинська – енергетика дня може серйозно тиснути на психіку, особливо якщо людина має хоча б незначні проблеми з нею. У них велика ймовірність появи різноманітних маній, які всерйоз можуть ускладнити життя – на щастя, такий вплив Місяця триватиме лише один день, але це не означає, що на нього не варто зважати.

Сьогодні, 31 січня, манії різного ступеня тяжкості можуть розвинутися у представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно виявити стосовно них особливу обережність.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята через свою двоїстість здатні впадати в депресію і в більш спокійні дні, але сьогодні вони перевершать самі себе — почнуть лютувати, підозрюючи оточення у непристойних вчинках. Їм здаватиметься, що всі довкола бажають їм зла, а в такому стані і до манії переслідування недалеко. Найкращий спосіб уникнути негативних емоцій — залишитися вдома і зайнятися тим, що приносить винятково приємні емоції — наприклад, своїм хобі.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто заганяють свої переживання глибоко всередину, а це може відгукнутися нинішнім – непростим – днем. Представникам знака не варто дивуватися, якщо зовсім несподівано для себе вони сьогодні дізнаються, що таке галюцинації – їм може здатися будь-що, до того ж без застосування заборонених препаратів, алкоголю та підвищеної температури. Оскільки йдеться про тимчасове явище, лякати його не слід, вже завтра від видінь не залишиться сліду.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, які мають рухливу психіку і легко переходять від ейфорії до відчаю і назад, можуть постраждати від панічних атак. Їх накриватиме сильний і абсолютно невмотивований страх, який представники знака відчують як на моральному, так і фізичному рівні – думки про те, що з ними – просто зараз! — повинно статися щось погане. Якщо такі напади вже завтра не припиняться, необхідно звернутися до лікаря.

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