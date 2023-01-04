Три знаки зодіаку, у яких сьогодні відкриється друге дихання

Нинішній день є свого роду іспитом, за результатами якого можна буде визначити, як людина прожила попередні дванадцять місячних діб: чи в потрібний бік вона рухалася, чи правильні дії – як професійної, так і особистої якості – робила. Ті, хто не зробив на життєвій дорозі невірних кроків, можуть розраховувати на потужний приплив позитивної енергії, яка дозволить їм жити й успішно працювати далі, тим же, хто припустився помилок, спершу доведеться їх виправити.

Сьогодні, 4 січня, друге дихання може відкритися у представників усіх знаків зодіаку, але три з них відчують його особливо сильно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – не найбільш енергетично сильний знак зодіаку, тому він потребує постійного "підживлення", і сьогодні вищі сили його забезпечать ним сповна. Тим більше, що завдяки своїй природній обережності, невірних кроків вони не зробили, оскільки воліють сім разів відміряти і лише потім "різати", тобто діяти, тому жодних помилок за період, що минув, припуститися не встигли, а отже, друге дихання їм забезпечене.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які нічого не роблять наскоком, помиляються набагато рідше, ніж представники інших – більш емоційних та необачних – знаків. Тому вони підійшли до нинішньої межі, за якою починається новий етап місячного циклу, з обнадійливими результатами, а отже, цілком можуть пишатися власними досягненнями. Можна не сумніватися в тому, що Всесвіт оцінить їхні старання та забезпечить свіжою енергією для дій.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони часто вчиняють необдумано, тому можуть помилятися, та цього разу їм пощастило – найімовірніше, підбивши підсумки попередніх дванадцяти місячних днів, вони зрозуміють, що мислили та діяли у правильному напрямку. Ну, а обсяг енергетичних "потужностей", який вони отримають тепер, відкриє для них не лише друге, а й третє дихання, що дозволить досягти приголомшливих професійних результатів.

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