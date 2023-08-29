Три знаки зодіаку, у яких сьогодні відкриється друге дихання

День, коли не рекомендується зменшувати оберти — ні в роботі, ні в особистому житті. Навіть якщо здасться, що сили вже закінчуються, необхідно тримати взятий спочатку темп, інакше досягти бажаних результатів не вдасться. Якщо не здатися і не поступитися втомі, нова енергія не змусить себе довго чекати.

Сьогодні, 29 серпня, друге дихання може відкритися у всіх знаків зодіаку, але трьом із них пощастить особливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнят жахливо дратують рутинні та монотонні заняття, які вони змушені зараз виконувати – їм здається, що вони ось-ось луснуть від безвиході, яка на них накочує. Позбутися цього відчуття представники знака зможуть, закінчивши нудну роботу, можна буде одразу стати до цікавої, що відкриває друге дихання.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези не люблять довготривалі заняття, фіналу якого вони не бачать, тому нинішній – довгогральний – проєкт бісить їх особливо сильно. На щастя, сьогодні вони відчують, що переступили через умовний перевал і до «фіналу» залишилося зовсім небагато – саме це надасть їм сил (відкривши друге дихання), які необхідні для закінчення роботи.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Трудоголіки-Козороги не мають нічого проти трудового навантаження, але цього разу воно так сильно зашкалюватиме, що втомить навіть їх. Проте сьогодні представники знака зненацька відчують легкість, яку останнім часом відчувають рідко. З'явиться бажання працювати, і вони зможуть закінчити частину проєкту, що залишилася, в рекордно короткі терміни.

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