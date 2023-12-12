Три знаки зодіаку, у яких сьогодні ймовірні проблеми із психікою

День темної – сатанинської – енергетики, яка найнесприятливішим чином позначається на моральному стані навіть психічно стійких людей. Здебільшого такий вплив місячної доби забезпечить нам легку нудьгу, але цілком імовірні й серйозніші наслідки.

Сьогодні, 12 грудня, енергія місячної доби негативно позначиться на моральному стані представників усіх знаків зодіаку, але у трьох з них можуть виникнути серйозні проблеми з психікою.

Телець

Тельців вирізняє накопичувальна система негативу: вони довго акумулюють негативні емоції до стовідсоткового стану, а потім «вибухають» – на щастя, лише у переносному значенні цього слова. Сьогодні велика ймовірність саме такого випадку, тому оточенню бажано триматися подалі від представників знака.

Рак

Раки – наймеланхолійніший знак зодіаку, вони впадають у зневіру і в більш сприятливі дні, а вже сьогодні навряд чи зможуть із собою впоратися. У своїх стражданнях – багато в чому надуманих – вони захочуть дійти до самого дна, що негативно позначиться на настрої – втім, вже завтра він покращиться.

Водолій

Водолії сумують рідко, але якщо на них зійде сплін, заспокоїти їх буває важко — вони, що називається, пустяться берега. Представники знака цілком можуть влаштувати істерику на рівному місці, від чого постраждають не тільки вони самі, а й оточення, так що цього дня їм краще ні з ким не спілкуватися.

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