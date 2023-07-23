Три знаки зодіаку, у яких збудуться бажання, висловлені вголос

Потужна позитивна енергетика більше підійшла б для буденного – робочого – дня, але оскільки ця місячна доба припала на вихідний, необхідно пристосовуватися до наявних умов. У декого може з'явитися відчуття, що вони, як-то кажуть, схопили бога за бороду, а отже, їм усе дозволено. Особливо обережними в цей час варто бути зі словами: сказані вголос, вони дуже швидко збудуться, та найголовніше в цьому разі – згодом про це не пошкодувати.

Сьогодні, 23 липня, висловлені вголос бажання можуть здійснитися у представників усіх знаків зодіаку, але у трьох із них це станеться обов'язково.

Запальні та швидкі на слова й дії Овни (21.03 – 20.04) часто під впливом емоцій говорять чи роблять щось таке, про що вже буквально за п'ять хвилин, заспокоївшись, шкодують. Сьогодні їм у цьому сенсі необхідно бути особливо обережними: зле побажання на адресу когось з оточення збудеться майже миттєво, а представники знака так само швидко отримають "відповідь" у вигляді бумеранга.

Схильні до самоїдства Скорпіони (24.10 – 22.11) в запалі негативних емоцій, які їм притаманні, можуть побажати чогось поганого… самим собі. Нескладно припустити, чим усе це для них закінчиться: наприклад, слова "Дідько мене вхопи!" цілком можуть стати реальністю – на щастя, наразі лише в переносному значенні слова. Тож цього дня, а ще краще – завжди бажано менше говорити та більше слухати.

Мрійливі Риби (19.02 – 20.03) люблять фантазувати, причому об'єктом їхніх бажань зазвичай є не кар'єрні висоти чи матеріальні блага, а події в особистому житті. Якщо сьогодні вони висловлять свою мрію вголос, людина, якої це стосується, ходитиме за ними, як прив'язана. Тому представникам знака бажано подумати, чи справді вона їм потрібна, оскільки відіграти ситуацію назад буде складно.

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