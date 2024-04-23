Три знаки зодіаку, в житті яких розпочнеться світла смуга

Нинішній день астрологи пов'язують із ім'ям біблійного персонажа Іова, який, переживши важке життя і зазнавши багато сумів та розчарувань, не очерствів душею і не озлобився. Сенс нинішньої місячної доби у тому, що жодні неприємності не тривають вічно, а після дощу на небі завжди з'являється сонце.

Сьогодні, 23 квітня, переконатися в тому, що жоден негатив не триває вічно, на власному досвіді зможуть представники всіх знаків зодіаку, але у трьох із них темна смуга зміниться світлою.

Рак

Раки, яких останнім часом дуже обтяжує самотність, можуть розраховувати на доленосну зустріч із людиною, яка має всі шанси стати їхньою другою половинкою. Після цього нова життєва смуга стане не просто світлою, а розфарбується у всі кольори веселки.

Терези

Терези, чиї неприємності були зв'язані з розбратом у сім'ї, нарешті зможуть знайти те, що прийнято називати миром під оливами. Близькі представникам знака люди помиряться між собою і навколо них запанує позитивна енергетика, до якої вони такі чутливі.

Стрілець

Стрільці, які пов'язують неприємності у своєму житті з обмеженою кількістю фінансів, нарешті зможуть перевести дух: довгоочікувана – і необхідна їм – сума, найімовірніше, надійде з джерела, на яке вони давно махнули рукою. Саме час вирішити всі матеріальні питання.

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