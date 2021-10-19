Три знаки Зодіаку, які будуть страждати від перепадів настрою

Нинішній день вважається найщасливішим у всьому місяці. Діяти цього часу потрібно рішуче і безкомпромісно, стояти на своєму — твердо, а думати — тільки про приємне і хороше. Час сприятливий для старту будь-якої важливої справи — не тільки професійної, але й особистої, тому дуже важливо не втратити щасливий шанс. Головне, встояти перед перепадами настрою, які будуть заважати працювати.

Сьогодні, 19 жовтня, страждати від перепадів настрою можуть представники всіх знаків Зодіаку, але трьох з них буде особливо сильно "штормити".

Близнята (22.05 — 21.06)

Близнятам сьогодні все буде не так: їх будуть категорично не влаштовувати події, обставини і люди, останні — особливо. Представникам знака навіть здасться, що близькі дратують їх навмисне — щоб вивести з себе і як слід позлити. Насправді це, звичайно ж, не так, але їх не переконати — вони будуть стояти на своєму і псувати настрій собі та іншим, що прикро для такого приємного в усіх відношеннях дня.

Терези (24.09 — 23.10)

Терезам дуже важко буде зрозуміти, чого вони хочуть насправді — їх стане тягнути в різні боки. Торкнеться це переважно професійних питань: з одного боку, представники знака будуть прагнути отримати роботу в перспективному проєкті, з іншого — вирішать, що у них недостатньо досвіду і знань, щоб його "потягнути". Радість буде змінюватися відчаєм, неважко передбачити, що оптимізму це їм не додасть.

Риби (19.02 — 20.03)

У Риб — і тут можна не ходити до ворожки — перепади настрою, швидше за все, будуть пов'язані з особистим життям. У кожного з представників знаку складуться свої обставини: хтось буде вирішувати, чи варто зберігати стосунки з людиною, яка перманентно їх дратує, а хтось — вирішувати, на кому з двох потенційних шанувальників зупинити свій вибір. У будь-якому випадку нерви у найромантичнішого знака будуть на межі, що абсолютно не збігається з позитивною енергетикою дня.

Прогнози на тиждень:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання