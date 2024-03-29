Три знаки зодіаку, які цими днями зможуть подолати будь-які перешкоди

20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, сприятливий час для аналізу своїх дій у розвитку: можна буде зрозуміти, які події в минулому призвели до становища, яке склалося зараз, і як вони «програються» з майбутнім. Енергія, яка дається людям у такі періоди, дозволяє досягти найнедоступніших цілей та подолати будь-які перешкоди.

Цими днями, 29 та 30 березня, потужний приплив енергії відчую представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них вона дасть змогу подолати будь-які перешкоди.

Овен

Овни – як головні бійці – зодіакального кола – і будь-якого іншого дня не помічають перешкод, які виникають у них на шляху, сьогодні ж вони просто їх зметуть. Головне, під час досягнення поставленої мети не втратити до неї інтерес, що дуже часто призводить до того, що справа, яка мала всі шанси на успіх, нічим не закінчується.

Терези

Терези долають перешкоди, які постають у них на шляху, силою розуму та обачності: вони заздалегідь прораховують усі фактори, які можуть їм завадити зробити те, що вони задумали. Щоправда, у момент переходу від роздумів до дій представникам знака заважають властиві їм сумніви та коливання, але цими днями їх не буде.

Стрілець

Стрільці є великими любителями пробивати чолом стіни, замість того, щоб спокійно – і успішно – їх обійти. Цими днями, будучи натхненними потужним припливом космічної енергії, вони в рази посилять свої «пробивні» якості, що дозволить їм усунути будь-які перешкоди – зірки нікому не радять ставати у них на заваді.

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