Три знаки зодіаку, які можуть отримати несподіваний прибуток

Нинішній день – незважаючи на його будній статус – сприятливий для будь-яких справ, зокрема й професійних, але найбільш вдалий для вирішення фінансових питань. Прибуток, який можна сьогодні отримати, може бути як довгоочікуваний і заслужений, так і зовсім несподіваний.

Сьогодні, 16 листопада, успішно вирішити фінансові питання зможуть представники всіх знаків зодіаку, але три можуть розраховувати на несподіваний прибуток.

Близнята

Близнята, які вміють знаходити спільну мову з усіма, зокрема і бізнес-партнерами, напередодні домовившись з ними про інвестиції, цілком можуть розраховувати на те, що першу їх частину вони отримають уже сьогодні – до того ж вона виявиться значно вищою за обумовлений обсяг.

Козоріг

Козороги, які у фіналі робочого тижня завершили – і здали замовнику – важливий та трудомісткий проєкт і розраховують на виплату гонорару не раніше понеділка, будуть приємно вражені, отримавши його вже сьогодні, – зірки навіть дозволяють їм трохи його витратити.

Риби

Риби, які останнім часом займалися продажем своєї нерухомості, нарешті знайшли дуже вигідного покупця, який сьогодні цілком може перерахувати їм усю суму одразу. Зірки наполегливо радять представникам знака негайно вкласти гроші в новий закуп.

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