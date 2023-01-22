Три знаки зодіаку, які можуть отримати подарунки від долі

Сьогоднішній день можна порівняти з розбігом на старті: що швидшим він буде, то легше людина подолає "дистанцію", на яку зазіхнула. Будь-які починання цього дня – навіть якщо йдеться не про активні дії, а про складання плану на найближче майбутнє – приречені на успіх. Необхідно також звертати пильну увагу на події, що трапляться в цей час: вони можуть стати провісниками важливих подарунків долі.

Сьогодні, 22 січня, подарунки долі можуть отримати представники всіх знаків зодіаку, але три з них можуть розраховувати на такі сюрпризи з особливою ймовірністю.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які давно очікують звістки від близької їм людини, з якою вони перебувають у розлуці, доля приготувала набагато більше, ніж те, на що вони розраховують, а саме зустріч із нею. Водночас вона рекомендує сказати коханим усе, про що вони думали останнім часом, не відкладаючи зізнання в почуттях до наступного побачення, яке може статися не так швидко, як хотілося б.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, які давно хочуть змінити місце проживання, нарешті може пощастити: їм вдасться знайти відповідний варіант обміну або купівлі житла в тому місті чи країні, про які вони давно мріяли. Головне для них – поспішити і встигнути зробити все до тієї миті, коли фортуна, яка, як відомо, є мінливою, повернеться до них іншим – не найприємнішим – своїм боком.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям – особливо тим, які останнім часом були незадоволені своїм матеріальним становищем – доля має намір серйозно його поліпшити. Щоправда, золотих гір вона їм не обіцяє, але роботу з цілком пристойною зарплатнею гарантує. Головне для представників цього знака – притримати отримані гроші: спокуса витратити їх буде великою, та згодом про марнотратство доведеться пошкодувати.

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