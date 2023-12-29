Три знаки зодіаку, які можуть пошкодувати про скоєні сьогодні вчинки

Астрологи вважають, що сьогоднішній день сприяє святам і веселощам, що в наші дні актуально далеко не для всіх. А ось встановити контроль над енергетичними потоками, які йдуть до людини з космосу, не тільки можна, а й потрібно – інакше вони можуть стати причиною вчинків, про які згодом доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 29 грудня, контролювати енергетичні потоки необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно бути особливо обережними, інакше про вчинки цього дня доведеться пошкодувати.

Телець

Тельці сьогодні можуть відчути бажання з'ясовувати стосунки з людьми, що оточують їх, що цілком може призвести до серйозних конфліктів. Подолати такий – скандальний – настрій буде досить складно, але не тільки можна, а й потрібно – головне, по-справжньому цього хотіти.

Скорпіон

Скорпіони нікого не "жалять" просто так — тільки в тому разі, якщо їх сильно зачеплять. Тим не менш, сьогодні їм варто тримати себе в рамках навіть у тому разі, якщо хтось спробує їх образити: сила протидії може в рази перевершити силу дії, а до чого це призведе, навіть передбачити важко.

Стрілець

Стрільці, потрапивши під вплив потужної енергетики, далеко не завжди можуть утримати її «в руках»: тому не вони керують нею, а вона – ними, що стає причиною нерозважливої поведінки. Сьогодні представникам знака варто виявити стриманість, інакше вже завтра їм доведеться перепрошувати оточення за зроблене.

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