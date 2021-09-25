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Три знаки зодіаку, які можуть розраховувати на великі грошові надходження

Три знаки зодіаку, які можуть розраховувати на великі грошові надходження

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День, незважаючи на його статус вихідного, сприятливий для втілення в життя будь-яких — найсміливіших і несподіваних — ідей. Головне — діяти, а не розмірковувати над кожним своїм кроком, в іншому разі можна втратити віру в свої сили і не впоратися не тільки з цим — складним — завданням, але і з будь-яким іншим — найпростішим. Найбільш вдалими обіцяють стати фінансові операції — вони будуть вирішуватися легко і швидко.

Сьогодні, 25 вересня, несподівані грошові надходження можуть отримати представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них в цьому сенсі особливо пощастить.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці — особливо ті з них, хто останнім часом завершив серйозний багатоступінчастий проєкт — цілком можуть розраховувати на підвищення заробітної плати або премію, якою начальство захоче їх заохотити. Не можна сказати, що вони на неї зовсім не розраховують — все-таки свою роботу вони зробили швидко і якісно, проте сума, що значиться в платіжній відомості, виявиться більш ніж приємною. До того ж вона стане найкращою спонукальною силою для підкорення нових професійних висот.

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Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, які давно збираються придбати новий будинок або квартиру і до того ж зібрали необхідну для цього суму грошей, вирішувати, що саме потрібно придбати, необхідно саме сьогодні — день дуже сприятливий для цього. По-перше, ріелтори зможуть запропонувати оптимальний варіант щодо "ціни-якості", який ніяк не можна буде втратити — такі пропозиції трапляються нечасто. А по-друге, представники знака будуть як ніколи прагматичні і розважливі, тому зможуть зробити єдино правильний вибір.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам сьогодні можна продавати все, що вони давно вже не сподівалися збути з рук: наприклад, партію товару власного виробництва або роман, який вони написали кілька років тому, але ніяк не могли прилаштувати у жодне видавництво. Сьогодні велика ймовірність того, що вони отримають довгоочікувану пропозицію про придбання їхнього товару — до того ж  умови їм будуть запропоновані найприємніші. Так що представникам знака нічого не залишиться, як тільки працювати далі — їхня творчість і надалі виявиться затребуваною.

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