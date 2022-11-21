Три знаки зодіаку, які можуть сьогодні перевтілитися до невпізнаваності

День, коли непоказна лялечка стає прекрасним метеликом, замазура-Попелюшка перетворюється на принцесу в кришталевих туфельках, а невихована квіткарка Еліза Дуліттл виявляється справжньою – і прекрасною – леді. Кожна людина може змінитися на краще, особливо якщо вона доклала до цього серйозних зусиль – зрозуміло, просто так доля нікому нічого не подарує.

Сьогодні, 21 листопада, перевтілитися можуть усі знаки зодіаку, але представників трьох із них внаслідок цього просто неможливо буде упізнати.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни своїм перетворенням – треба визнати, насправді феєричним – завдячуватимуть романтичним почуттям, які вони мають до свого недавнього знайомого. Бажаючи справити на нього враження, вони певний час тому вирішили повністю змінити зовнішність – зрозуміло, у кращий бік, і треба визнати, досягли в цій справі неябиякого успіху. Найкращий результат дала дієта, яка зробила їхню фігуру по-справжньому модельною.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – майстри створювати нові образи, тобто у вмінні постати перед своїм оточенням у новому – несподіваному – образі вони неперевершені. Їхній сьогоднішній образ – результат копіткої роботи над собою, яку вони вели протягом кількох місяців. До речі, зміна іміджу – на користь представникам знака у професійному плані: велика ймовірність того, що їм запропонують нове – з усіх боків завидне місце роботи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці люблять – і вміють – працювати над собою, причому як у фізичному, так і в моральному плані: вони із задоволенням займаються спортом, вивчають наукові трактати і набувають нових навичок, досягаючи в них досконалості. Нинішнє їхнє перевтілення буде пов'язане не з фізичним, а з моральним чи духовним перетворенням: вони стануть набагато сильнішими і сміливішими, ніж були раніше.

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